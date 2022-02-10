قد يكون هذا هو شكل التصميم النهائي لهاتف OnePlus 10 Ultra!

جميع التسريبات تؤكد على أن شركة OnePlus تعمل على هاتف من فئة Ultra والذي من المحتمل أن يأتي باسم OnePlus 10 Ultra وسيتم طرحه خلال النصف الثاني من عام 2022.

ظهرت العديد من الصور المُسربة الخاصة بهاتف OnePlus 10 Ultra بدءًا من الشهر الماضي، وذلك بفضل براءة الاختراع التي حصل عليها هاتف OnePlus الجديد.

من خلال صور براءة الاختراع اتضح أن الهاتف الجديد مشابه إلى حد كبير مع هاتف OnePlus 10 Pro الذي تم إطلاقه في الصين في أواخر العام الماضي، ولكن هناك اختلاف دقيق جداً في إعداد الكاميرا الخلفية بين كلا الهاتفين.

اليوم لدينا عروض جديدة لهاتف OnePlus 10 Ultra – جدير بالذكر أن هذه العروض مستندة على صور براءة الاختراع المُسربة للهاتف وليست عروض رسمية أو مُسربة من مصادر داخلية للشركة.

هذه التصميمات قادمة إلينا من قِبل موقع LetsGoDigital الألماني والذي تمكن من ابتكار مجموعة رائعة من العروض المستندة على صور براءة الاختراع.

إذا انتهى الأمر بشركة OnePlus باستخدام هذا التصميم المستند على صور براءة الاختراع، فهذا يعني أن تصميم هاتف Ultra سيأتي بتصميم مشابه لشقيقه السابق، ولكن سيتم محاذاة المستشعرات داخل جزيرة الكاميرا بشكل مختلف قليلاً عن إصدار Pro.

وتماماً كما رأينا على OnePlus 10 Pro، ستبرز جزيرة الكاميرا من إطار الهاتف أيضاً ومطبوع على إطار جزيرة الكاميرا شعار شركة Hasselblad وشعار شركة OnePlus متواجد على الجانب الخلفي.

بالتأكيد سيحتوي الهاتف على شاشة منحنية، ولكن للأسف لا توجد أي تفاصيل حول مواصفات هذا الرائد حتى الآن. ولا نعرف أيضاً هل سيتم استخدام نفس الشاشة التي رأيناها على Pro أم سيتم استخدام شاشة مختلفة.

الاختلاف الوحيد البارز بين تصميم كل من إصدار Pro و Ultra يظهر بدقة شديدة في إعداد الكاميرا الخلفية، حيث من الواضح أن إصدار Ultra سيحتوي على كاميرا منظار في الخلف. ولكن من المحتمل أن يأتي بنفس العدسة الرئيسية والعدسة الواسعة جداً التي رأيناهما على إصدار Pro.

بعبارة أخرى، سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة منظار ثالثة Telephoto Periscope.

أيضاً من المُرجح أن يحتوي الهاتف على شريحة Marisilicon X NPU المطورة ذاتياً من قِبل شركة أوبو وذلك من أجل تعزيز قدرات التصوير المخصص على الهاتف.

سيتمتع الهاتف بمعالج قوي ومن المحتمل أن يكون Snapdragon 8 Gen 1 أو حتى الإصدار المحدث منه الذي نتوقع له أن يأتي باسم +Snapdragon 8 Gen 1.