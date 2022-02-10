دراسة جديدة: النسيان يساعد الدماغ على التعلم

أظهرت دراسة جديدة قام بها خبراء الأعصاب من جامعتي ترينيتي في دبلن وتورنتو أن النسيان شكل من أشكال التعلم؛ لأنه يساعد الدماغ في الوصول للمعلومات الأكثر أهمية.

وقال عالما الأعصاب اللذين أجريا الدراسة توماس ريان وبول فرانكلاند: إنّ الذكريات تخزن في مجموعات من الخلايا العصبية تدعى خلايا انغرام، والاستدعاء الناجح للذكريات يحتاج إعادة تنشيط هذه المجموعات.

وأشارا إلى أن الامتداد المنطقي هو أن النسيان يعني العجز عن إعادة تنشيط هذه الخلايا.

وأكدا بقاء الذكريات المفقودة في الذاكرة مع عدم القدرة على الوصول إليها في حال عدم القدرة على تنشيط هذه الخلايا، وقالا إن الأمر كما لو كانت الذكريات موجودة في خزانة لا يتذكر صاحبها رمزها السري.

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