بالصور – تصور لما قد يبدو عليه الايفون القابل للطي!

عاجلاً أو آجلاً سوف تكشف ابل عن هاتف ايفون قابل للطي، بحسب التقارير الأخيرة سيكون هذا بحلول عام 2023 أو 2024.

إذا كنت من مستخدمي هواتف الايفون فقد لا تتخيل فكرة إطلاق هاتف ايفون قابل للطي، إذ أن ذلك ليس له سابقة في هواتف الايفون حتى الآن.

تشير معظم التكهنات إلى أن الشركة ستصنع جهازًا يطوي إلى نصفين أفقيًا، الآن هذه الصور التخيلية الجديدة تشير إلى كيف يمكن أن يبدو الايفون القابل للطي إذا تم طيه عموديًا.

المصممة أنطونيا ديروسا قامت بتصميم هاتف ايفون أطلقت عليه اسم “iPhone Air” القابل للطي مع بعض السمات المستوحاة من هواتف ايفون 13 الحالية.

يشبه الايفون القابل للطي هذا هاتف Huawei P50 Pocket مع إعداد كاميرا ثلاثية وشاشة ثانوية صغيرة بجوار مجموعة الكاميرا، نرى مفصلات الشاشة ظاهرة للعيان رغم وجود إشارات تفيد بأنها ستكون مخفية بشكل ما.

بشكل أكثر تفصيلاً هاتف الايفون القابل للطي سيحمل شاشة OLED بدقة QHD+ مع بصمة في الشاشة وستكون آلية الطي معتمدة على مفصلات مخفية بحسب محللين مختصين.

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كانت هناك مشاكل في الشاشات القابلة للانحناء مثل تعرضها للكسر والشرخ وتصدع طبقة الحماية المغلفة لها، وربما هذا ما دفع ابل للانتظار طويلاً واختبار الكثير من الإصدارات الأولية، ولا زالت تعمل على ذلك لتلافي جميع الأخطاء التي وقع فيها المنافسون مثل سامسونج وهواوي.