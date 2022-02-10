أديل أبرز الفائزين بجوائز BRIT

أحيت الفنانة العالمية أديل النسخة الأولى من جوائز BRIT لتوزيع جوائز موسيقى البوب في بريطانيا التي لا تتضمن فئات على أساس الجنس، والذي أقيم يوم 9 فبراير على مسرح أو2 أرينا في العاصمة البريطانية لندن، وحصدت ثلاث جوائز فيه؛ لتكون أكثر المشاركين حصداً للجوائز.

وفازت المغنية البريطانية بجائزة أغنية العام عن أغنيتها Easy on Me، التي تعد أولى أغاني ألبومها 30 الذي عادت من خلاله للساحة الفنية، كما فازت بجائزة ألبوم العام، بالإضافة إلى فوزها بجائزة فنان العام.

وعبّرت المغنية البريطانية عن سعادتها بهذه الإنجاز، وشكرت مقدم الحفل مو جيليجان الذي أطلق عليها ملكة BRIT، وأهدت الجوائز لابنها وزوجها السابق سايمون كونيكي، وقالت إن الألبوم يخص رحلتهم معاً وليست رحلتها الخاصة فقط، مؤكدة فخرها بنفسها لأنّها تمسكت بأسلحتها.

يذكر أن الحفل شهد توزيع عدد كبير من الجوائز أبرزها جائزة أفضل فريق غنائي التي ذهبت لفريق الروك وولف أليس، وجائزة أفضل فنان صاعد التي حصلت عليها مغنية الراب ليتل سميز.

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