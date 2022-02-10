راغب علامة يطلق أغنية “ممكن أزعلك”

أطلق الفنان اللبناني راغب علامة أغنيةً جديدة باللهجة المصرية على قناته الرسمية في يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية أطلق عليها “ممكن أزعلك”.

وروج السوبر ستار للأغنية الجديدة من خلال تغريدة شكر من خلال جميع الأشخاص الذين تعاونوا معه فيها.

وأغنية “ممكن أزعلك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وميكس وماسترينغ أمير محروس، وفي حين تولى شريف صبري إخراج الفيديو كليب.

ونالت الأغنية الجديدة رضا عشاق النجم اللبناني الذين تفاعلوا معها بشكلٍ كبيرٍ، وأبدوا إعجابهم بقدرة السوبر الستار على أداء اللهجة المصرية بشكلٍ متقن للغاية.

يذكر أنّ راغب علامة يستعد لإحياء حفلات عيد الحب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيحيي فيها عدّة حفلات في الفترة ما بين 12 و16 فبراير الجاري.

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