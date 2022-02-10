“سامسونغ” تًطلق هاتفاً فائق القدرة

جمع أحدث إصدار من Android من سامسونغ بين Galaxy S و Note في هاتف فائق واحد، مزود بقلم إلكتروني.

ويأتي هذا التطوير في طليعة مجموعة جديدة من الهواتف الذكية S22، المتطورة جزئياً من البلاستيك المعاد تدويره وشبكات الصيد.

وتم الإعلان عن Galaxy S22 Ultra يوم الأربعاء الماضي، كجزء من حدث البث المباشر Unpacked، ويجمع بين الكاميرا ذات التكبير الفائق لأفضل S21 العام الماضي مع هيكل وشكل وميزات سلسلة Note phablet الشهيرة من سامسونغ، والتي لم يتم تحديثها منذ عام 2020.

يشار إلى أن S22 Ultra ينضم إلى طرازين أصغر وأرخص، S22 و S22 +. وتحتوي جميع الأجهزة الثلاثة الجديدة على شرائح أسرع، وأحدث نظام Android 12 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت شاشات OLED من 120 هرتز.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الهواتف أكثر قوة، مع إصدار جديد وأكثر صلابة من Corning’s Gorilla Glass Victus +، وإطارات أقوى من الألومنيوم ومكونات داخلية مصنوعة من 20٪ من شباك الصيد المعاد تدويرها، أو 20٪ من زجاجات المياه المعاد تدويرها وحافظات الأقراص المدمجة.

وأكبر هواتف سامسونغ غير القابلة للطي لعام 2022 بها شاشة QHD+ أكثر سطوعًا تبلغ 6.8 بوصة تنحني عند الحواف، بتصميم يشبه إلى حد كبير هاتف Note 20 Ultra الخاص بالشركة.

كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة وفتحة لتخزين وشحن قلم S Pen الخاص به، مما يقلل من زمن الوصول وتمييز خط اليد بشكل أفضل وميزات متقدمة مأخوذة مباشرة من خط Note.

كما تحتوي الكاميرا الرباعية المحسّنة على ملف تعريف أقل نحافة في الخلف، لكنها تحافظ على زووم بصري 3x و10x منفصلة، والتي تستمر في تمييز أفضل موديلات سامسونغ عن المنافسين.

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