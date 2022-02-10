مُسنة كينية تعود للمدرسة في سِن 98 عاماً

أصبحت المُسنة الكينية بريسيلا سيتيني حديث العالم، بعدما عادت لمقاعد الدراسة بسِن 98 عاماً من أجل تحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة.

وتتلقى المرأة الكينية التي ستُتم عامها الـ99 يوم 11 فبراير الجاري، تعليمها في منطقة الوادي المتصدع الريفية، حيث ترتدي زي المدرسة وتجلس في الصف السادس مع طلاب تزيدهم أكثر من 80 عاماً.

وقالت بريسيلا إنّها عادت لتكون مثالاً للجميع، ولكي تُحقق رغبتها بدراسة الطب بعدما عملت كقابلة طوال حياتها، وأشارت إلى أنّها سافرت في العام الماضي للعاصمة الفرنسية باريس، من أجل تصوير فيلم عن قصتها يحمل اسم جوجو أي الجدة باللغة المحلية الكينية.

وعبّرت المُسنة الكينية عن سعادتها بهذا الأمر، وأكدت استمتاعها بالأنشطة المدرسية التي تقوم بها مع أحفادها.

يُذكر أنّ مشروع الحكومة الكينية الذي طرحته عام 2003 لدعم تكاليف التعليم الابتدائي، أتاح لعدد كبير من كبار السِن العودة للمدارس بعد انقطاع طويل.

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