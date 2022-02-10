علماء الفلك يكتشفون كوكباً جديداً قريباً من نظامنا الشمسي

عثر علماء الفلك على دليل لوجود كوكب جديد يدور حول النجم “كوكببروكسيما سنتوري” -أقرب النجوم إلى الشمس- ويدور بالقرب من نجمه الأم، على بُعد عُشر المسافة بين الشمس وعطارد، الكوكب الأعمق للنظام الشمسي.

واكتُشف الكوكب الجديد بعد دراسة الاهتزازات الصغيرة في حركة بروكسيما سينتوري، الناتجة عن سحب الجاذبية الذي يمارسه أثناء تأرجحه حول النجم.

وأشارت الملاحظات المأخوذة بواسطة التلسكوب الكبير جدًا (VLT)، التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي إلى أن الكوكب يكمل مدارًا كاملاً للنجم كل خمسة أيام.

وأوضح جواو فاريا، الباحث في معهد الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في البرتغال والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذا الاكتشاف يُظهر أن أقرب جيران الأرض من النجوم “مليء بعوالم جديدة مثيرة للاهتمام”، في متناول المزيد من الدراسة والاستكشاف في المستقبل.

ويعتقد العلماء أن الكوكب يدور على بُعد حوالي 2.4 مليون ميل من بروكسيما سنتوري، مما يعني أنه أقرب إلى النجم من المنطقة الصالحة للسكن، حيث يكون نطاق درجة الحرارة مناسبًا تمامًا لتدفق المياه البحرية- وفقاً لمجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإشارات الأولى للكوكب جاءت في عام 2020، عندما كان علماء الفلك يراقبون بروكسيما سينتوري لتأكيد وجود بروكسيما بي، حيث كشفت القياسات عن إشارة ضعيفة في حركة النجم كانت لها السمات المميزة لكونها ناتجة عن كوكب يدور حول مدار كل خمسة أيام، ليتساءل العلماء والمتابعون عن الظروف المحتملة لصلاحية السكن في أنظمة الكواكب هذه، وما إذا كان من الممكن أن تظهر الحياة في أماكن أخرى من الكون.

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