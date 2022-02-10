حسين الجسمي يستعد للمشاركة بمهرجان الكويت

بدأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي الترويج لحفلته بمهرجان الكويت، حيث قام بنشر البوستر الرسمي للحفلة على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

وتصدّر حسين الجسمي بوستر الحفلة التي ستقام يوم 25 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان الكويت.

وقال حسين الجسمي إنّ الفنانين بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي سيشاركانه الحفلة التي ستقام في مدينة الكويت لرياضة المحركات، وأكد شوقه للقاء الجمهور الكويتي الذي يُكن له محبة كبيرة.

وحظي المنشور بتفاعل عشاق النجم الإماراتي في الكويت، والذين عبّروا عن شوقهم للقائه للاستماع لأغانيه الرائعة.

يُذكر أنّ حسين الجسمي عرف في الفترة الماضية نشاطاً كبيراً، حيث أطلق عدّة أغاني آخرها أغنية دولة غرام التي كتبها الشاعر سعيد بن دري الفلاحي ولحنها مبارك بالعمود العامري.

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