تطبيق سيغنال يحصل على ميزة منتظرة

أطلقت الشركة المالكة لتطبيق سيغنال، تحديثاً جديداً جلب ميزة منتظرة لعدد كبير من مستخدمي التطبيق، حيث بات بإمكانهم تغيير رقم هاتفهم دون أن يفقدوا المحادثات والدردشات التي أجروها على الرقم القديم.

وكان المستخدمون يجدون صعوبات عديدة بنقل محادثاتهم في حال قاموا بتغيير أرقام هواتفها، لأنّ التطبيق يربط محادثات المستخدم برقم هاتف المستخدم، مما يعني أنّ المحادثات غير متزامنة، بالإضافة لعدم قدرتهم على نقل الدردشات عند تغيير أجهزتهم الذكية.

ومن خلال التحديث الجديد سيكون المستخدمون قادرين على تغيير أرقام هواتفهم الذكية، مع الاحتفاظ بكافة المحادثات والمجموعات التي أجروها على الرقم القديم، كما سيتيح لهم الاحتفاظ بملفاتهم الشخصية والوسائط على أجهزتهم والوصول إليها من خلال الرقم الجديد.

يُذكر أنّ الميزة الجديدة تتطلب وجود النسخة Signal 5.27.1 بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام IOS، والنسخة Signal 5.30.6 بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

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