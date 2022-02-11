تطبيق إنستغرام يحصل على ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق إنستغرام، أطلقت شركة ميتا الأمريكية ميزات جديدة انتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، حيث حصل التطبيق على خاصية الحذف المتعدد للمنشورات أو التعليقات لتطبيق إنستغرام مع التحديث الأخير، بالإضافة لمزايا أخرى ترتبط بإمكانية مراجعة المحتوى الذي سبق التفاعل معه.

ومن خلال التحديث الجديد سيكون المستخدم قادراً على تحديد عدّة منشورات وتعليقات وحذفها بنفس اللحظة، بدلاً من حذف كل منشور أو تعليق لوحده.

كما سيتيح التحديث الجديد الفرصة للمستخدم للرجوع لسجل النشاط والتفاعل معه، وإمكانية رؤية وحذف التعليقات ومسح الإعجابات التي سبق وقام بها.

يُذكر أنّ المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول للميزات الجديدة من خلال إعدادات الحساب، ثم خيار نشاطك.

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