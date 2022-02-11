تويتر تبدأ اختبار ميزة سرعة تشغيل الفيديو على أندرويد والويب

كشفت منصة تويتر، من خلال حسابها الرسمي، عن بدء اختبار ميزة سرعة تشغيل الفيديو على أندرويد والويب.

ونشرت المنصة صورة للميزة الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية تسريع وإبطاء مقاطع الصوت والفيديو بالطريقة التي يراها مناسبة له.

وستكون هناك خيارات عدة أمام المستخدم لتسريع وإبطاء مقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية، وهذه الخيارات هي: 0.25، 0.50، 0.75، 1، 1.25، 1.5، 1.75، 2.

وتهدف تويتر من وراء الميزة الجديدة إلى توفير الوقت على المستخدم من خلال السماح له بالتقديم للمكان الذي يريد استماعه أو مشاهدته بشكلٍ سريعٍ، ودون أن يضطر للاستماع أو مشاهدة مقطع الفيديو بالكامل.

يذكر أن تويتر عملت خلال الفترة الماضية على اختبار مجموعة كبيرة من الميزات أبرزها ميزة كتابة مقال مطول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية