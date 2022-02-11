ابل سوف تفتتح رابع متجر رسمي لها في الوطن العربي – وهذا موقعه!

أعلنت ابل عن عزمها افتتاح رابع متجر رسمي لها في الوطن العربي. ومثل المتاجر الثلاثة السابقة، يقع المتجر الجديد في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في جزيرة الماريه في إمارة أبوظبي.

المتاجر الثلاثة الرسمية التي تملكها ابل كلها واقعة في دولة الإمارات منها متجر ياس مول في “أبوظبي” والذي تم إعادة افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى متجرين آخرين في دبي أحدها في مول الإمارات والآخر في مول دبي. تم افتتاح تلك المتاجر في عامي 2015 و 2017.

بهذه المناسبة صرحت ابل على لسان متحدثها الرسمي إلى صحيفة خليج تايمز أن موقع المتجر الجديد سيقع في قلب جزيرة الماريه مع إطلاله له على الواجهة البحرية للجزيرة لتكون ملاذاً للعملاء لاكتشاف وتجربة المنتجات الجديدة لأبل وتلقي الدعم الفني والتقني من فريق العاملين في المتجر.

جدير بالذكر أن ابل لم تكشف عن موعد محدد لافتتاح المتجر ولا عن مساحته وطاقته الاستيعابية من العاملين والزوار.

عادة ما تهتم ابل بتوظيف العاملين في متاجرها من جنسيات وأعراق مختلفة وعلى إجادة في التواصل بعدد من اللغات المختلفة لتسهيل التعامل مع العملاء وخاصةً أن دبي و أبوظبي تعتبران قبلة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم.

وكانت ابل قد أغلقت متاجرها الأخرى مع جائحة كورونا قبل أن تعود مرة أخرى وتفتتحها بعد انحسار الجائحة.

بهذا المتجر الجديد سوف تكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى من ناحية عدد المتاجر الرسمية التابعة لأبل تليها تركيا بـ 3 متاجر.

هناك شائعات تدور منذ فترة عن افتتاح متاجر لآبل في المملكة العربية السعودية ومصر لكن لا معلومات مؤكدة بخصوص ذلك حتى الآن.