بالفيديو.. إنقاذ مراهقة تونسية سقطت في بئرٍ جاف

منعت فرق الإنقاذ التونسية تكرار مأساة الطفل المغربي ريان، بعدما نجحت في إنقاذ التونسية، ملكة الحسناوي، التي سقطت يوم الثلاثاء الماضي في بئر مهجورة.

وكانت المراهقة، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تعيش بمنطقة نعسان بولاية بن عروس، تهرب هي وصديقاتها من رجل يعاني من اختلال عقلي طاردهن، قبل أن تزل قدمها وتسقط في البئر المهجورة التي يصل عمقها إلى 14 مترًا.

وفور إعلامها بالحادث؛ هرعت فرق الحماية المدنية للمكان، لتخرج الفتاة من البئر بعد عملية بطولية استمرت لساعتين.

وقامت السلطات التونسية بنقل “ملكة” إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، حيث تم علاجها من الكسور والكدمات التي تعرضت لها جراء سقوطها في البئر الجافة.

يُذكر أن الحرس الوطني التونسي فتح تحقيقًا في الحادث، ودعا لإطلاق حملة لإغلاق الآبار، وخاصة المهجورة.

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