سلسلة Galaxy S22 – سامسونج تجلب ميزات الكاميرا الرئيسية لهذه التطبيقات!

وبعد صبر دام طويلاً أطلقت أخيراً شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثية سلسلة Galaxy S22 خلال حدث Galaxy Unpacked الأول لعام 2022 وقد قمنا بتغطية الحدث بالكامل من خلال هذه التقارير.

صرحت شركة سامسونج بأنه من ضمن الميزات الجديدة التي تمتعت بها كاميرات هواتف Galaxy S22 هي ميزة الوضع الليلي والتي تلقبها سامسونج باسم “Nightography”. وقد أعلنت الشركة عن تعاونها مع كل من مطوري سناب شات وانستقرام وتيك توك لتوفير هذه المزايا الرئيسية في تطبيقاتهم.

حيث قالت الشركة خلال حدث Galaxy Unpacked إنها تعمل جاهدة بالتعاون مع مطوري التطبيقات المذكورة أعلاه من أجل توفير الميزات الجديدة لكاميرا هواتف سلسلة Galaxy S22.

سوف تشتمل الميزات الجديدة على ميزة الوضع الليلي الذي ذكرناه للتو، وميزة التكبير السلس، والعديد من الميزات الأخرى. ولكن الأفضل والأهم من ذلك، سوف تسمح تطبيقات التواصل الاجتماعي تلك باستخدام العدسة المقربة في هواتف Galaxy S22 بالقدرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو من داخل التطبيقات.

سامسونج لم تذكر أي شيء عن تطبيقات الطرف الثالث

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن لمستخدمي هواتف Galaxy S22 القدرة على تصوير مقاطع فيديو عمودية “Portrait” مباشرة من داخل تطبيق انستقرام أو تيك توك أو سناب شات.

مما لا شك فيه تعتبر ميزة تسجيل الفيديو العمودي ميزة أنيقة وغاية في الأهمية لأنها تعمل على تحسين التركيز على الموضوع والأهداف وطمس الخلفية بشكل جيد وفعال بمساعدة الخوارزميات.

وقد صرحت شركة سامسونج أيضاً بأنه أصبح من الممكن لمستخدمي هواتف Galaxy S22 إمكانية الوصول إلى وضع Super HDR وتثبيت الصورة الرقمية digital image stabilization والتركيز التلقائي لمقاطع الفيديو من خلال تطبيق الكاميرا المدمج في تطبيقات التواصل الاجتماعي الثلاثة المعنيين.

إذا سألتني عن رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن هذا شيء رائع وفي غاية الأهمية لأنه كان من الصعب الوصول إلى تلك المزايا إلا من داخل تطبيق الكاميرا الافتراضي الخاص بشركة سامسونج.

على الرغم أنه من الممكن دائماً أن يقوم المستخدم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق معرض سامسونج، إلا أن هذا يجعل العملية أسهل إلى حد ما.

للأسف لم تذكر سامسونج أي تطبيقات أخرى باستثناء تطبيقات التواصل الاجتماعي الثلاثة التي تحدثنا عنها في هذا التقرير، مما يعني أنه من المحتمل عدم وصولها إلى أي تطبيقات أخرى.

على الرغم من أن البعض يرى أن سامسونج استغرقت وقت طويل جداً من أجل توفير المزايا تلك، إلا أن البعض يرى أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل على الإطلاق.