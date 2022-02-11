الممثل الكوميدي سيث روجن يهاجم جوائز الأوسكار

أثار الممثل الأميريكي سيث روجن جدلاً كبيرًا بعد هجومه العنيف على جوائز الأوسكار، وقال الفنان الكوميدي إنه لا يفهم السبب الذي يجعل هوليوود تطلب من الناس أن يحبوا جوائز الأوسكار وحفلها.

وأبدى استغرابه من اهتمام صناع السينما بالجوائز التي تمنحها لهم الأكاديمية، وأكد عدم اهتمام الناس بها حاليًا.

وقال إن الجمهور في الماضي اهتم بجوائز الأوسكار، لكن هذا الاهتمام تراجع بمرور السنوات، واستدل على هذا الأمر بتسجيل حفل العام الماضي لأقل عدد مشاهدات بتاريخ الأوسكار، بعدما شاهده أقل من عشرة ملايين شخص.

من جهةٍ أخرى، أجرت الأكاديمية الأميركية لصناعة الفنون والعلوم عدّة تغييرات على حفل الأوسكار 2022، حيث قصرت الفقرات، وأعادت فقرة مضيف الحفل لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتأمل الأكاديمية، من خلال هذه التغييرات، في تعويض الخسارة التي تعرضت لها في العام الماضي.

يذكر أن النسخة 94 من حفل الأوسكار؛ ستُقام يوم 27 مارس القادم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

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