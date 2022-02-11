وفاة الكاتب الليبي رجب أبو دبوس عن عمر 78 عامًا

نعت رابطة الأدباء والكتاب الليبيين الدكتور رجب أبو دبوس، الذي وافاه الأجل المحتوم عن عمر ناهز الـ 78 عامًا.

وُلد الراحل في العام 1944 بمدينة بنغازي وهي المدينة التي درس بها حتى المرحلة الجامعية، ليعود من فرنسا عام 1977 ومعه الدكتوراه في مجال الفلسفة.

وكانت حياة الفقيد عبارة عن رحلة غنية في عوالم الفلسفة، حيث كانت له مجموعة كبيرة من الكتب والمحاضرات والبرامج الإذاعية، كما تُرجم نتاجه الفكري إلى لغات عدة منها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية.

ومن بين مؤلفات أبو دبوس “القاموس السياسي وأخلاق الاجتماع وتأملات فلسفية وغيرها”، وكتب أيضًا مقالات متنوعة نشرت في صحف عدة من بينها البنغازية الحزينة والمسيح من خشب.

وتقلّد أبو دبوس عددًا من المناصب إلى جانب قيامه بعدد من المهام، حيث شغل منصب عميد جامعة “قاريونس” بنغازي وتولى مهام أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة سابقًا، واختير لعضوية برلمان عموم أفريقيا.

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