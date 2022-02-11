الزهور الحمراء تطغى على تصميمات أعراس عيد الحب 2022

تسعى العديد من العرائس لإقامة حفلات الزفاف خلال يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير من كل عام؛ ليكون هذا التاريخ المميز ذكرى جميلة في حياتهن.

وحتى يكون حفل الزفاف مميزًا؛ يجب أن ترافقه تصميمات مناسبة لهذا اليوم، يطغى عليها اللون الأحمر.

ونفذت Jam Wedding Planner، وMy Event Design ، و Weddings By Vivaah مجموعة من تصميمات المميزة التي تحوّل مكان الزفاف إلى قصة حالمة، كتزيين طاولات الحفل والمزهريات بالورود الحمراء، بالإضافة إلى وضع شمعدان فخم وثريات تتدلى من السقف تطغى عليها الألوان الحمراء التي تدل على الحب والدفء.

ولمزيد من التميز؛ يمكن للعروس اختيار أوعية كريستال حمراء، وإضافة بعض اللمسات باللونين الأبيض والذهبي مع اللون الأحمر لأنها تضفي فخامة كبيرة على الحفل.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية