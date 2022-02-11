سامسونج تستعرض الرسوم البيانية الخاصة بأجهزتها الرائدة Galaxy S22 Ultra و Galaxy Tap S8 Ultra

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة وسلسلة الحواسيب اللوحية لعام 2022 خلال حدث Galaxy Unpacked، وعلى الرغم من أننا نعرف بالفعل الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذه الأجهزة، إلا أن المعلومات الجديدة تستمر في الظهور ساعة تلو الأخرى.

في حين أن معظمنا يعرف بالفعل مواصفات كل من Galaxy Tap S8 Ultra و Galaxy S22 Ultra، إلا أن سامسونج قامت بنشر الرسوم البيانية التي تحتوي على المواصفات الخاصة بهذه الأجهزة على الإنترنت. نتمنى أن تكون صور الرسوم البيانية واضحة في التقرير، ولكن إذا لم تكن كذلك يمكنكم رؤيتها بالحجم الكامل من هنا وهنا.

سامسونج تبوح بالرسوم البيانية الخاصة بأجهزتها الرائدة

يظهر لنا بكل وضوح أن الرسم البياني الأول الذي شاركتنا إياه سامسونج يحتوي على أغلب تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra، كما ويمكنك رؤية الهاتف نفسه بداخل صورة الرسم البياني، جنباً إلى جنب مع المواصفات الخاصة به بدقة.

يحتوي هاتف Galaxy S22 Ultra على شاشة Dynamic AMOLED 2X display بدقة +QHD قياس 6.8 بوصة وهي عبارة عن شاشة منحنية تدعم معدل التحديث القابل للتكيف من 1Hz وحتى 120Hz وأعلى معدل سطوع على أي هاتف ذكي على الإطلاق بنسبة تبلغ ذروته 1750 نقطة ضوئية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 أو شريحة سامسونج الخاصة Exynos 2200 بناءً على المنطقة التي سيتم بيع الهاتف بها.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت. الإصدارات الأخرى تشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وتأتي مقترنة مع ذاكرة تخزينية 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

الجهاز معتمد بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ويعمل بواجهة One UI 4.1 المستندة على أحدث نظام أندرويد ومتوفر بأربعة ألوان اثنان منها حصريان للشراء من على موقع سامسونج الإلكتروني فقط. يحتوي الهاتف على عدد إجمالي 5 كاميرات ويمكنك معرفة كافة تفاصيل ومواصفات هذه العدسات من خلال الرسم البياني.

وماذا عن الرسم البياني الخاص بجهاز Galaxy Tap S8 Ultra؟

جميع أجهزة Samsung Galaxy Tap S8 متشابهة مع بعضها البعض إلى حد كبير ولكن الفرق الوحيد يظهر بوضوح في وجود كاميرا أمامية مزدوجة على طراز Galaxy Tap S8 Ultra.

الاختلاف الأخر البارز هو حجم شاشة العرض وسعة البطارية. الأجهزة الثلاثة كبيرة في الحجم، ولكن طراز Ultra يأتي بشاشة قياس 14.6 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض WQXGA + Super AMOLED بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz.

جميع الأجهزة الثلاثة تأتي بنظام أندرويد 12 ويتم تشغيلها بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 1 وتدعم تقنية اتصال 5G وتحتوي على الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية.

تأتي ثلاثية Galaxy Tap S8 مُزودة بقلم S-Pen الذي يُمكن شحنه من خلال مغناطيس مخصص له أعلى أجهزة التابلت، وتأتي الأجهزة بخيارات ألوان مختلفة يمكنك التعرف عليها من خلال صورة الرسم البياني الموضحة أعلاه.