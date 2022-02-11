أبل تعلن سيطرتها على شركة “الميوزيك” البريطانية الناشئة

كشف موقع 9to5Mac عن استحواذ شركة أبل الأمريكية، على شركة Al Music البريطانية الناشئة المختصة في صناعة الأغاني والموسيقى، من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتسعى أبل عبر هذا الاستحواذ إلى تطوير خدمة Apple Music، وستساعد تكنولوجيا Al Music شركة أبل على إنشاء مسارات صوتية، خالية من حقوق الملكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لإنشاء مقاطع صوتية ديناميكية قابلة للتغيير بحسب تفاعل المستخدم، وأغاني تتناسب مع نبضات القلب.

من جهتها لم تُعلق أبل على هذا الخبر، لكنّ إيقاف موقع شركة Al Music على الإنترنت جعل الأمر مؤكداً.

يُذكر أن أبل استحوذت مؤخراً على شركة Primephonic في أغسطس الماضي، من أجل تطوير خدمة Apple Music.

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