عبد المنعم عمايري يلعب دور البطولة بمسلسل ظل

كشفت شركة Media Revolution7 عن أبطال مسلسل “ظل”، وقالت إنّها تعاقدت مع الفنان عبد المنعم عمايري ليلعب دور البطولة في المسلسل عوضاً عن الفنان باسل خياط.

كما تعاقدت الشركة مع عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي أمثال جمال سليمان، كندا حنا، يوسف الخال، وسام فارس، جيسي عبدو، رانيا عيسى، دارينا الجندي، وجهاد سعد الذي سيحل على المسلسل كضيف شرف.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أنّ عمليات التصوير بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت قبل 3 أسابيع، وأن المسلسل سيتم عرضه بالموسم الرمضاني المقبل.

وقالت الشركة إنّ المسلسل يُقدّم مادة اجتماعية مختلفة ومُشوّقة، تلمس أموراً حساسة في الواقع الاجتماعي العربي.

ومسلسل ظل من فكرة سيف رضا حامد، وتأليف زهير رامي الملا، وإخراج محمود كامل.

يُذكر أنّ المسلسل استُبعد من الموسم الرمضاني الماضي بسبب انتشار كورونا، الأمر الذي أدى لمغادرة عدّة فنانين له كباسل خياط، غسان مسعود، وهيا مرعشلي وغيرهم.

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