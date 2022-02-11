توابل تخفّض مستوى الكوليسترول في الدم

روسيا – أعلن باحثون أن تناول بذور الحلبة يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

وتشير مجلة Journal of Family Practice، إلى أن بذور الحلبة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بصورة ملحوظة.

وكما هو معروف نبات الحلبة هو نبات حولي من فصيلة البقوليات ويستخدم منذ العصور القديمة، وتنتشر زراعته في جنوب أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقيا.

ولتحديد تأثير بذور الحلبة في مستوى الكوليسترول، درس الباحثون قاعدة بيانات مختلفة، اكتشفوا بنتيجتها أن لبذور الحلبة تأثير “إحصائي مهم” في تخفيض مستوى الكوليسترول بنسبة 15-33 بالمئة. وهذا التأثير اكتشفه الباحثون في خمس دراسات علمية.

ويشير الباحثون، إلى أن إحدى الدراسات كشفت أن تناول أوراق نبات الحلبة مرة واحدة، يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 9 بالمئة.

وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن هذا التأثير الإيجابي لبذور الحلبة، يعود إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي تمتص الماء، ما يقلل من امتصاص الدم للكوليسترول.

المصدر: نوفوستي

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