الزواج والطلاق شائعات ترافق الفنانين وتزعجهم

أثارت شائعة شيرين عبد الوهاب وعودتها لزوجها من حسام حبيب بعد الانفصال التي انتشرت مؤخراً، ضجةً كبيرةً على مواقع الإنترنت، الأمر الذي دفع شيرين لنفي الأمر والتوعد بمحاسبة مروجي هذه الشائعة.

وأعادت هذه القصة للأذهان معاناة نجوم الفن مع الشائعات، التي تتناول حياتهم الشخصية وبخاصة الطلاق والزواج.

وتختلف ردود فعل الفنانين حول هذا الموضوع، فبعضهم يُفضّل تجاهل هذه الشائعات ولا يرد عليها، في حين يقوم البعض الآخر بالرد عليها كما فعلت شيرين.

وعرف الوسط الفني خلال هذه الفترة انتشار مجموعة من شائعات الزواج والطلاق، كشائعة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز لعدم سفره معها إلى سويسرا في رحلة علاجها، ليخرج بعدها أحمد ويُصرح بأنّه لم يسافر معها لحصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

كما تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لشائعة طلاق نفتها، في حين راجت شائعة تحدثت عن زواج نسرين طافش من طارق العريان، حيث ربط الجمهور بين زاوجهما وانفصاله عن الفنانة أصالة.

أما الشائعة الأخيرة فكانت طلاق منى زكي من أحمد حلمي، بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”، قبل أن ينفي الزوجان الخبر جملةً وتفصيلاً.

من جانبه قال الناقد طارق الشناوي إنّ ظاهرة شائعات الزواج والطلاق أمر معتاد في الوسط الفني، وأشار إلى أنّ بعض الشائعات يطلقها الفنان نفسه لكي يظهر في وسائل الإعلام، ويعود تحت الأضواء.

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