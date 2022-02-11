مهرجان أسوان يُكرّم الفنانة مارلين كانتو

أعلن القائمون على النسخة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، تكريم الفنانة الفرنسية مارلين كانتو، تقديراً لمسيرتها الفنية.

وقال القائمون على المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 23 و25 فبراير الجاري، إنّ الفنانة الفرنسية قدّمت مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة التي تستحق التكريم عليها.

من جانبها قالت مارلين كانتو، إنّها سعيدة بالتكريم، وعبّرت عن شوقها لزيارة مصر، والتواصل مع الفنانين والسينمائيين المصريين.

وتعاونت الفنانة الفرنسية خلال مسيرتها التي بدأت بسِن العاشرة مع عدد كبير من المخرجين، ككلود شابرول الذي ظهرت معه بفيلم ثمالة السلطة، وقدّمت خلال مسيرتها عدّة أفلام أهمها فيلم كذبة أبريل، وفيلم كسر، كما نالت جائزة سيزار لأفضل فيلم قصير عام 2007.

ولم يقتصر إبداع مارلين كانتو على التمثيل وحسب، بل امتد للإخراج، حيث قامت بإخراج عدّة أفلام قصيرة كفيلم المكرونة، وفيلم أتمنى لك أحلاماً سعيدة، وفيلم حس الدعابة.

يُذكر أنّ النسخة السادسة من المهرجان المخصص لأفلام المرأة سيعرف تكريم الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي.

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