حادثة غير مسبوقة.. تدمير 40 قمرًا صناعيًا بسبب عاصفة شمسية

تعرضت شركة “سبيس إكس” لأكبر خسارة جماعية لأقمار صناعية بعدما فقدت 40 قمراً من أقمارها بسبب عاصفة شمسية.

وقالت شركة تقنيات استكشاف الفضاء “سبيس إكس” إنها خسرت حوالي 40 قمرًا صناعيًا من أصل 49 قمراً أطلقتها مؤخرًا ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت ستارلينك، بعدما ضربتها عاصفة مغناطيسية أرضية نجمت عن تدفق إشعاعي ضخم من الشمس.

وأشارت الشركة، في بيانٍ رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن العاصفة الشمسية ضربت الأقمار يوم 4 فبراير الجاري، بعد يومٍ واحد من إطلاقها إلى مدار منخفض على ارتفاع 210 كيلومترات عن الأرض.

من جانبه، وصف عالم الفيزياء الفلكية، جوناثان ماكدويل، التابع لمركز هارفرد سميثونيان، الحادثة بـ”أكبر خسارة جماعية لأقمار صناعية بسبب عاصفة مغناطيسية واحدة”.

وأبدت “سبيس إكس” صدمتها من هذه الحادثة، وقالت إنّها تنشر بشكل مستمر الأقمار الصناعية في تلك المسارات المنخفضة تمهيداً لعودتها بسلام للأرض، أو الاحتراق عند الدخول في حال اكتشاف أعطال أثناء الفحص الأولي.

وأشارت إلى أن العاصفة الشمسية زادت من كثافة الغلاف الجوي بشكلٍ كبيرٍ في مدار الأقمار، مما أدى لزيادة الاحتكاك أو الحسب وتدمير الأقمار.

وأكدت الشركة محاولتها توجيه الأقمار لوضع آمن للتحليق بطريقة تسمح بتقليل السحب، إلّا أنّ هذا الأمر فشل مع معظم الأقمار ولم يحل دون تدميرها.

يذكر أن الشركة التي تعود ملكيتها لإيلون ماسك أطلقت مئات الأقمار الصغيرة للفضاء عام 2019 لتعزيز خدمة شبكة ستارلينك لخدمات الإنترنت فائق السرعة، حيث أكد الملياردير في 15 يناير الماضي امتلاك الشركة لـ1,469 قمرًا نشطًا بالإضافة لـ 272 أخرى تنتقل إلى مدارات التشغيل.

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