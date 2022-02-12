ابل تطلق تحديث iOS 15.3.1 – وهذه أهميته!

بدون سابق إنذار قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.3.1 بعد مرور نحو إسبوعين فقط على إطلاق تحديث iOS 15.3 ومثل هذه التحديثات الفرعية صغيرة الحجم لكنها ذات أهمية عظيمة.

هذا التحديث موجه لهواتف الايفون ومثله تحديث iPadOS 15.3.1 لأجهزة الايباد وكلها تحل ذات المشكلة بدون اختلافات تذكر.

التحديث الجديد هو تحديث يحل مشكلة أمنية في أجهزة الايفون والايباد كما يحل مشكلة لمستخدمي هواتف الايفون من فاقدي البصر عند تشغيل شاشة برايل.

بحسب وصف ابل هناك ثغرة أمنية تسمح لبرمجيات الويب الخبيثة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، ويتم استغلال الثغرة حالياً وابل على علم بذلك، وقد عالجت ابل الأمر بتحسين إدارة الذاكرة دون الفصح عن أي نفاصيل أخرى.

الثغرة موجودة على هواتف ايفون iPhone 6s فما أحدث وجميع إصدارات الايباد برو وايباد 5 فما أحدث، وايباد اير 2 فما أحدث، وايباد ميني 4 فما أحدث، وايبود تاتش الجيل السابع فما أحدث.

تحديث iOS 15.3 السابق بدوره كان قد قام بحل مشكلتين أمنيتين في غاية الأهمية منها واحدة في متصفح سفاري والأخرى في HomeKit.

التحديث الجديد حجمه تقريباً 250 ميجابايت، ويمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

خلال الفترة القادمة يتوقع أن تطلق ابل تحديثاً جديداً بحلول الربيع القادم، ألا وهو تحديث iOS 15.4 والذي سيحمل عدداً من المزايا الجديدة لهواتف الايفون والايباد فضلاً عن إصلاحات متعددة.