جوجل تُطلق نسخة المطورين الأولى من نظام أندرويد 13!

أطلقت شركة جوجل مؤخراً نسخة المطورين الأولى من نظام أندرويد 13، وعلى الرغم من أنه قد يكون الوقت لا يزال مبكراً، إلا أننا نتوقع دائماً إصدار المعاينة الأول في شهر فبراير من كل عام.

نتوقع أن تُطلق شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة نسختين إضافيتين خلال المرحلة القادمة، ثم بعد ذلك سوف تُطلق النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 13.

تدّعي شركة جوجل أنها لم تدخر جهداً في التركيز على كل ما يتعلق بالأمان وحماية الخصوصية مع أندرويد 13، ولكن هذه هي كانت بالفعل نقطة النقاش الرئيسية للشركة بالنسبة للإصدارين السابقين من نظام أندرويد أيضاً.

تتضمن نسخة المطورين الأولى ما يعرف باسم منتقى صور النظام الجديد والذي سوف يتيح للمستخدمين في المستقبل القدرة على مشاركة الصور المحلية أو المخزنة سحابياً بشكل أكثر أماناً.

بعبارة أخرى، سيسمح أندرويد 13 بإمكانية مشاركة البيانات من هاتفك والخدمات السحابية الخارجية مثل OneDrive أو Dropbox أو Google Drive أو Google Photos والعديد من الخدمات الأخرى بطريقة أسهل كثيراً مقارنة بالإصدارات السابقة.

هناك أشياء جديدة أخرى ستطول نظام أندرويد 13 والتي من بينها إذن الأجهزة القريبة الجديد لشبكة الواي فاي. هذه الميزة من شأنها السماح بتفعيل وقت تشغيل الأجهزة القريبة بواسطة الواي فاي كأمراً إلزامياً لأي تطبيق يستدعي واجهات برمجة تطبيقات واي فاي الشائعة الاستخدام.

بعبارة أخرى: سوف يسمح للتطبيقات بالبحث عن الأجهزة القريبة والاتصال بها عبر شبكة الواي فاي وذلك دون طلب أذونات الموقع من المستخدمين. في الوقت الحالي، تحتاج التطبيقات إلى أذونات الموقع الخاص بالجهاز لكي تتمكن من الاتصال بأجهزة الواي فاي القريبة.

6 إصدارات مختلفة على مدار 6 أشهر

تخطط شركة جوجل من أجل إطلاق 6 إصدارات مختلفة لنظام أندرويد 13 على مدار 6 أشهر. وربما هذا يعني أننا سوف نحصل على إصدارين من نسخ المطورين الخاصة بالمعاينة وأربعة إصدارات تجريبية.

بالنظر إلى المخطط الزمني المعهود لدى شركة جوجل، فنتوقع أن يتم إطلاق النسخة النهائية من النظام في شهر أغسطس تقريباً، على الرغم من أنه تأخر قليلاً العام الماضي، ولكن ربما كان هذا نتيجة التغييرات الكثيرة التي طالت نظام أندرويد 12.

إصدار المعاينة متاح لبعض هواتف جوجل والتي تشتمل على Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 pro.

للأسف تنتهي فترة الدعم البرمجي من جوجل لهاتف Pixel 3a، مما يعني أنه لن يحصل على ترقيات جديدة لنظام التشغيل، ولكن من المحتمل أن يستمر في تلقي التصحيحات الأمنية حتى شهر مايو من العام الجاري.