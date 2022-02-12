سامسونغ توفر تحديثات للنظام وأخرى أمنية لمدة طويلة

زفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بشرى سارة لعشاقها بعدما زادت مدة حصول أجهزة سامسونغ القادمة على التحديثات الخاصة بالنظام، وتلك الأمنية.

وقالت سامسونغ إن أجهزتها الحديثة ستحصل على تحديثات خاصة بالنظام لمدة أربع سنوات، وأخرى أمنية لمدة خمس سنوات.

يأتي هذا التطور في إطار سعي سامسونغ لإرضاء عشاقها بعدما أطلقت قبل عامين خطة لجعل تحديثات النظام تصل للمستخدمين على مدار ثلاث سنوات من تاريخ شراء الهاتف، قبل أن تزيدها حالياً لأربع سنوات.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن التحديثات الجديدة ستشمل الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، بالإضافة للهواتف الذكية، حيث ستحصل هذه الأجهزة على تحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.

ووضعت سامسونغ قائمة بالأجهزة التي ستستفيد من هذه التحديثات، شملت ما يلي:

1- سلسلة Galaxy S: Galaxy S22 و S22 + و S22 Ultra بالإضافة إلى Galaxy S21 و S21 + و S21 Ultra و S21 FE والأجهزة القادمة من سلسلة S.

2- سلسلة Galaxy Z: Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 وسلسلة Z القادمة.

3- أجهزة Galaxy اللوحية: Galaxy TabS8 و S8 + و S8 Ultra وأجهزة سلسلة Tab S.

4- Galaxy Watch: Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic وسلسلة Galaxy Watch.

يذكر أن سامسونغ تسعى لتزويد مستخدميها بأحدث النسخ من أنظمة التشغيل والحماية.

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