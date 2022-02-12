تويتر تكشف النتائج المالية للربع الأخير من 2021

أعلنت شركة تويتر عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2021، والتي جاءت مخيبة للآمال رغم اكتسابها ستة ملايين مستخدم.

وبلغت إيرادات الشرطة الأمريكية في الربع الأخير من العام المنصرم 1,57 مليار دولار بنمو يقدر بـ22%، ورغم هذا النمو؛ إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تقدر الإيرادات بـ 1,58 مليار دولار.

كما اكتسبت المنصة ستة ملايين مستخدم جديد في هذا الربع، وارتفع عدد المستخدمين النشطين الذين يرون الإعلانات إلى Mdau إلى 217 مليون مستخدم نشط بنمو قدر بـ13%، لكنه أقل من التوقعات التي قدّرت بـ 218,5 مليون مستخدم.

ونمت الإيرادات القادمة من الإعلانات بنسبة 22 % وبلغت 1,41 مليار دولار ، وبلغت إيراداتها من المستخدمين داخل الولايات المتحدة 885 مليون دولار بنمو 21 %، ووصلت الإيرادات من مختلف أنحاء العالم إلى 683 مليون دولار بنمو 23 %.

وجمعت تويتر من إيرادات ترخيص البيانات 154 مليون دولار ، وبالمقابل بلغت خسائرها التشغيلية خلال العام الماضي 493 مليون دولار ، ووصل صافي خسائرها إلى 221 مليون دولار.

يذكر أن إيرادات تويتر خلال عام 2020 وصلت إلى 5,08 مليار دولار بزيادة 37 % عن عام 2020.

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