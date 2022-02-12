لعبة Wordle تنقذ مسنة أميركية من الاختطاف

تمكنت عائلة المدرسة المتقاعدة دينيس هولت التي تعيش في إلينوي من إنقاذها من محاولة الاختطاف التي تعرضت لها بسبب لعبة Wordle الشهيرة.

وبدأت القصة عندما شعرت ابنتها، التي تقيم على بعد آلاف الأميال بالقلق على أمها لأنها لم ترسل إليها النقاط التي جمعتها بلعبة Wordle كما تفعل يوميًا، الأمر الذي دفعها وأشقائها للاتصال بالمنزل، ليصدموا بانقطاع خط الهاتف.

وعندها، طلبت عائلة دينيس من أحد الجيران التأكد من وجود الأم في المنزل، وبالفعل قام الجار بالطرق مرات عدة على الباب، دون أن يلقى رد رغم وجود سيارتها بالخارج، وهذا ما دفعه لإبلاغ الشرطة التي حضرت للمنزل لتسمع صراخ المسنة البالغة من العمر 80 عامًا، لتقوم باقتحام المنزل وتحرير المرأة التي كانت محتجزة في القبو.

وقالت دينيس إنها فوجئت بوجود اللص بالقرب من سريرها عند منتصف الليل، حيث قام بسحب سكين عليها، واحتجزها في القبو لمدة 20 ساعة، قبل أن تصل الشرطة أخيرًا وتحررها منه.

يذكر أن لعبة Wordle تعد من أشهر الألعاب الموجودة في العالم، حيث يمنح المستخدم ست محاولات يوميًا لاكتشاف كلمة مكونة من خمسة أحرف.

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