وفاء عامر تكشف تفاصيل مسلسلها “بيت الشدّة”

تستعد الفنانة المصرية وفاء عامر لخوض الموسم الرمضاني بمسلسل جديد، سيحمل اسم بيت الشدّة.

وقالت النجمة المصرية في تصريحات إعلامية، إنّ المسلسل يدور في إطار اجتماعي، وستلعب فيه دور امرأة ذات شخصية قوية مرّت بـ3 مراحل خلال حياتها.

وأشارت إلى أنّها ستكون أُماً لابن وابنة في المسلسل، وستحاول الاستيلاء على الحارة التي تقيم فيها.

ومسلسل بيت الشدّة من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام مدني، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية يأتي في مقدمتهم نهال عنبر، محمد مهران، أحمد التهامي، محسن منصور، مدحت تيخا، أحمد وفيق، مها أحمد، وغيرهم من الفنانين.

يُذكر أنّ “حدوتة إن كبر ابنك” من مسلسل زي القمر تُعد آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، وجمعتها بعدد من الفنانين أمثال مينا نبيل، عيد أبو الحمد، عمرو فريد، ناصر سيف، حنان يوسف، هدى الإدريسي، وغيرهم.

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