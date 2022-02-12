اختبارات الأداء – هواتف سامسونج جالكسي S22 ضد ايفون 13 برو ماكس

أعلنت سامسونج مؤخراً عن سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 والتي تأتي بأحدث التقنيات والمزايا في سوق الهواتف الذكية، ولكن ماذا لو قارناها بهاتف ايفون 13 برو ماكس.

هواتف سامسونج جالكسي S22 تنقسم إلى ثلاثة هواتف هي: الإصدار الأساسي جالكسي S22، والإصدار المحسن جالكسي S22 بلس، وأفضلها جالكسي S22 ألترا.

موقع PCMag التقني قام باختبار هاتفي جالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا وقام بمقارنتها بهاتف ايفون 13 برو ماكس.

الإصدارات التي اختبارها من هاتف سامسونج تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 بينما يعمل هاتف ايفون 13 برو ماكس بمعالج ابل A15.

فيما يتعلق بأداء المعالج في هواتف سامسونج جالكسي سجل المعالج أداءً قوياً على مستوى النواة الواحدة والأنوية المتعددة يفوق حتى أداء معالج العام الماضي Snapdragon 888 في هواتف جالكسي S21 لكن يظل معالج A15 في هاتف ايفون 13 برو ماكس متفوقاً بحوالي 500 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 1000 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة على منصة قياس الأداء GeekBench 5.

أما بخصوص أداء معالج الرسوميات GPU فقد تم قياس أداؤه على منصة GFXBench وقد أتت النتائج جيدة للغاية ومتقاربة بين هواتف جالكسي S22 وايفون 13 برو ماكس.

بشكل عام لا تزال هواتف الايفون متفوقة في اختبارات أداء المعالج وإن قامت كوالكم وسامسونج بتقليل الفجوة كثيراً، وعلى مستوى أداء معالج الرسوميات لم تظهر اختبارات الأداء فروقاً واضحة، وفي جميع الأحوال سوف تحصل في النهاية على تجربة استخدام أكثر من مميزة على الهاتفين.