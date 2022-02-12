شيرين تظهر ببدلة رجالية وتتصدر الترند

أثارت الفنانة المصرية شيرين جدلاً كبيراً بأول ظهور لها بعد شائعة عودتها لزوجها حسام حبيب، حيث ظهرت بحفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الفنية المصرية ببدلة رجالية تتلاءم مع قصة شعرها، وقدّمت خلال الحفل أغنيتها الجديدة كلها غيرانة.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها الرسمي في تويتر مجموعة من الصور من حفل الافتتاح، وقالت إنّها سعيدة لمشاركتها في هذا الحفل، واعتبرت نفسها أول موهبة مصرية حصلت على فرصة الصعود للمسرح، واختتمت تغريدتها بتوجيه الشكر للأشخاص القائمين على هذا البرنامج الذي يهتم بالمواهب المصرية الصغيرة.

يُذكر أنّ حفل الافتتاح شهد مشاركة عدد كبير من النجوم أمثال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، إلهام شاهين، شريف عرفة، كما تم تكريم عدد من النجوم الراحلين أمثال سمير غانم، دلال عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

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