أصالة نصري تُطلق أغنية تقول تبغاني

أهدت الفنانة السورية أصالة نصري عشاقها أغنية جديدة، بمناسبة عيد الحب أطلقت عليها تقول تبغاني.

وروّجت الفنانة السورية للأغنية التي طُرحت على قناة روتانا في موقع يوتيوب من خلال منشور قالت فيه: كل عيد والحبايب بخير، جاهدت للحفاظ على رونق شعوري، وأكدت استمتاعها بقصة الحب التي تعيشها مع زوجها الشاعر فائق حسن، ودعت الجميع لتجربة شعور الحب، واختتمت المنشور بالقول كل عيد وقلوبنا بخير.

وأغنية تقول تبغاني من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وكانت الفنانة السورية قد أهدت الأغنية في وقتٍ سابقٍ لزوجها الشاعر فائق حسن، حيث قالت في منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبته، وأنا كما أهديها لحبيبي لأبي، لنور عيوني ورفيقي فائق.

يذكر أنّ هذه الأغنية تعد ثاني الأغاني التي تتعاون فيها أصالة مع الأمير بدر بن محمد، بعد أغنية شامخ التي حققت نجاحاً كبيراً.

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