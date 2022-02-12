فرنسا تخفف قيود الكمامات في الأماكن المغلقة

أصدرت وزارة الصحة الفرنسية بياناً، أعلنت من خلاله تخفيف قيود ارتداء الكمامات في بعض الأماكن المغلقة.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ المواطنين سيكون قادرين على نزع الكمامة في الأماكن المغلقة، بشرط تقديم ما يثبت حصولهم على لقاحات كورونا.

وأكدت الوزارة أنّ ارتداء الكمامة سيبقى إلزامياً في وسائل النقل العامة، وفي الأماكن غير الخاضعة لجوازات السفر الصحية.

وسيبدأ تطبيق القواعد الجديدة في البلاد بدءاً من 28 فبراير الجاري، وذلك بعد تباطؤ معدل الإصابات بكورونا في البلاد.

وكانت فرنسا قد خففت الكثير من القيود المتعلقة بكورونا، حيث لم يعد ارتداء الكمامة إلزامياً في الأماكن الخارجية، بالإضافة لتخفيف القيود في الأماكن التي تشهد حضور الجمهور كالملاعب والمسارح، ودور السينما.

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