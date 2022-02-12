إليسا تحيي ثالث حفلاتها في أمريكا

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا بحفلها الثالث الذي أحيته في مدينة ديترويت الأمريكية بمناسبة عيد الحب، والذي حضره عدد كبير من الجالية العربية في أمريكا.

وقدمت ملكة الإحساس في الحفلة التي كانت كاملة العدد باقة من أغانيها القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبيرٍ، كما قدمت للجمهور وصلة رقص.

وفاجأ أحد الشبان الفنانة اللبنانية بعدما قدم لها هدية مميزة، عبارة عن صورتها مع والدها الراحل.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أحيت حفلتين ناجحتين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولتها الممتدة من 12 إلى 16 فبراير، والتي يُنظمها يوسف حرب رئيس مجلس إدارة Stars on Board.

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