قصة لا تُصدّق.. بريطانية تقع بحب شبح

أثارت المغنية البريطانية بروكارد جدلاً كبيراً، بعدما أعلنت عن رغبتها الزواج من الشبح إدواردو، وقالت إنّها تتجادل معه حالياً حول موعد الزفاف.

وأشارت المغنية البالغة من العمر 38 عاماً، إلى أنّ الشبح إدواردو جندي من العصر الفيكتوري، وقالت إنّها التقت معه قبل عام عندما ظهر بشكلٍ مفاجئ في منزلها.

وأوضحت بروكارد أنّ الشبح يرسل لها باستمرار شفهية وروحية تفهمها لوحدها، وأنّه يشعر بها ويحضر بشكل فوري عندما تريد الحديث معه.

وعبّرت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية عن أسفها، لعدم إيجادها مؤسسة تقبل إجراء عقد القران على الشبح.

وأكدت أنّ الشبح عرض الزواج عليها في نوفمبر 2021، حيث استيقظت لتجد خاتماً من الألماس على وسادتها، وقالت إنّه أرسل لها أشباح عدّة مشاهير ليقنعوها بالزواج منه، كشبح مارلين مورنو، شبح إلفيس برسلي، وشبح شكسبير.

يُذكر أنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا تصديق كلام بروكارد، وقالوا إنّها تهلوس وتعاني من مشاكل نفسية.

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