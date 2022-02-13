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رامي عياش يتصدر الترند بعد إطلاقه تيرز أغنية أنتِ لي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر الفنان اللبناني رامي عياش الترند في لبنان وعدّة دول عربية بعد إطلاقه تيرز أغنيته العاطفية الجديدة أنتِ لي.

حيث نشر البوب ستار تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها أنتِ لي ما شئتي، أنتِ لي، وأرفق معها فيديو ترويجي للأغنية المتوقع طرحها في يوم عيد الحب.

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين عشاق رامي عياش الذين أبدوا إعجابهم بالكلمات والألحان الرقيقة التي استمعوا إليها، وعبّر عن حماسهم وشوقهم للاستماع للأغنية كاملة في يوم الحب.

وأغنية أنتِ لي من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، وإخراج أنجي جمال، وإنتاج شركة مزيكا للإنتاج الفني.

يذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار مقطع جديد للأغنية قام النجم اللبناني بغنائه كهدية للعروسين أحيا زفافهما يوم أمس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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