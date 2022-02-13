أحدث أجزاء لعبة Assassin’s Creed تدور في بغداد

أكدت بعض التقارير الإعلامية قيام شركة Ubisoft بتحويل لعبة Assassin’s creed Valhalla للعبة مستقلة بذاتها، تحت العنوان الفرعي Rift.

وستدور أحداث الجزء الجديد من اللعبة الشهيرة في العراق، وتحديداً في العاصمة بغداد التي كانت عاصمة الدولة العباسية في تلك الفترة، وسيكون بطل هذا الجزء شخصية تدعى باسم، عاشت في العراق في القرن التاسع الميلادي.

ومن المتوقع أن تصدر النسخة الجديدة في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم، وقبل إصدار Assassin’s creed Infinity التطور القادم للسلسلة الذي يشاع أنّه متطور بشكل كبير، وشبيه بـ Fortnight.

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