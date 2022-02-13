بعد أشهر من العذاب.. فواز بحضن والدته مجدداً

أُسدل الستار أخيراً على القصة المؤلمة التي كان بطلها الطفل السوري فواز قطيفان، الذي عاد سالماً لعائلته بعد أشهرٍ من اختطافه.

وكانت عائلة الطفل السوري قد نجحت في جمع الفدية التي طلبها الخاطفون والتي بلغت 140 ألف دولار أمريكي، ليتم بعدها تحرير الطفل الذي أثارت قضية اختطافه ضجة كبيرة، خاصة عندما نشر الخاطفون مقطع فيديو لتعذيبه.

وقال محمد قطيفان والد فواز إنّ الخاطفين تركوا الطفل في صيدلية تقع في مدينة نوى بمحافظة درعا جنوب سوريا، وأكد أنّ ابنه بخير وبصحة جيدة، وشكر كل من ساهم بعملية تحريره من براثن الخاطفين.

وكان الخاطفون قد طلبوا من عائلة الطفل الذي تم اختطافه في نوفمبر الماضي إرسال مبلغ الفدية إلى محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا، من أجل إعادة الطفل لوالديه.

وأصبحت قضية الطفل فواز قضية رأي عام بعد نشر فيديو تعذيبه، حيث طالب السوريون بتحرير الطفل وإلقاء القبض على الخاطفين.

من جهةٍ أخرى أكد الفنان عبد الحكيم قطيفان في وقتٍ سابق تعاون عائلة قطيفان داخل وخارج سوريا على جمع مبلغ الفدية المطلوب، وتقديمه للخاطفين من أجل تحرير فواز.

يُذكر أنّ السوريين عبّروا عن سعادتهم بعودة فواز لعائلته، ودعوا السلطات للإمساك بالخاطفين لعدم تكرار هذه الحالات مستقبلاً.

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