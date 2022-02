قال الطبيب المختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم ألكسندر ميلنيكوف، إنّ الاستيقاظ في الليل يعتبر أمرا طبيعيا في الكثير من الحالات، إلا أنه يشير أحيانا إلى معاناة هذا الشخص من الأرق.

وأكّد ميلنيكوف على ضرورة الانتباه في المقام الأول إلى وتيرة الاستيقاظ خلال النوم، وكذلك التركيز على مدة هذا الاستيقاظ، معتبرا أنّ عادة الاستيقاظ المتعدد والقصير في الليلة هي أمر طبيعي.

ورأى ميلينكوف والأمر الثاني المهم، هل تتم العودة إلى النوم بسرعة بعد ذلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه علامة على الأرق.

وبحسب وكالة نوفوستي فإنّ ميلنيكوف، ينصح بضرورة الانتباه إلى سبب الاستيقاظ، ومدى شعور المرء بالراحة في الصباح بعد النهوض من الفراش.

وشدّد ميلينكوف أنّه في حالة عدم شعور المرء بالراحة عند الاستيقاظ، فإنّه يجب البحث عن سبب الاستيقاظ، وقد تكون هناك أسباب كثيرة لهذا الخلل في النوم، ويمكن للطبيب المختص أن يساعد في اكتشافها وتحديدها.

The post نصائح حول سبب الاستيقاظ في الليل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا