سامسونج تعمل على هاتف جديد قابل للتمدد بفتحة مخصصة لقلم S-Pen!

سامسونج هي شغلنا الشاغل في الوقت الحالي بعدما أعلنت عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S22 والعائلة الجديدة من الحواسيب اللوحية Galaxy Tap S8 خلال حدث Samsung Unpacked الأول لعام 2022.

ولكن في حين أن هواتف Galaxy S22 هي التي تسرق عناوين الأخبار والأضواء من جميع الهواتف الأخرى، إلا أن سامسونج تضع تركيزها على العديد من المنتجات الأخرى أيضاً.

اليوم، لدينا تسريب غاية في الأهمية من موقع MyMasterPrice والذي يفيد بأن شركة سامسونج حصلت على براءة اختراع لهاتف جديد قابل للطي قادر على استيعاب قلم S-Pen.

الهاتف الجديد سيكون قادراً على استيعاب قلم S-Pen

ربما أغلبكم يعلم بالفعل أن شركة سامسونج واجهت مشاكل عديدة بسبب عدم قدرتها على إضافة قلم S-Pen لهواتفها القابلة للطي بسهولة.

الطريقة الوحيدة التي نجحت مع هاتف Galaxy Z Fold 3 كانت من خلال الحافظة الوقائية غريبة الشكل. واجهت الشركة التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية العديد من الانتقادات، ولكن يبدو إنها تسير في الطريق الصحيح.

فمن خلال التقرير الجديد المُسرب من موقع Weibo، يتضح لنا أن شركة سامسونج حصلت على براءة اختراع جديدة والتي تكشف لنا كيف ستتمكن سامسونج من إدراج قلم S-Pen في هواتفها القابلة للطي بالمستقبل.

من خلال الصور المُسربة يبدو أن الجزء الأمامي للهاتف متشابه إلى حد كبير مع الهواتف التقليدية العادية، وعند تفعيل ميزة التمدد، سوف تمتد الشاشة قليلاً إلى الأمام، مما يتيح الفرصة لرؤية لوحة عرض تحتوي على مركز الإشعارات وعناصر التحكم في الوسائط والوظائف الأخرى.

إذن، أين سيتم وضع القلم؟

من خلال هذه الصور، يبدو أنه سيتم وضع القلم على ظهر الهاتف، حيث يمكنكم رؤية الحجرة الخاصة بمكان القلم وفوق الفتحة مباشرةً يوجد شيء يشبه الزر.

للأسف هذه الصور لا تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل التي كنا نتمنى معرفتها عن هذا الهاتف الجديد. ولكن يُقال بإنها ليست مجرد مطالبة ببراءة اختراع جديدة، وإنما يبدو من الواضع أن شركة سامسونج تعمل على إنتاج الهاتف للجمهور.