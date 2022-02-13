سويسرا تُصوّت على إجراء تاريخي لمنع إعلانات التدخين

يصوّت السويسريون اليوم الأحد على حزمة من الإجراءات، من بينها إجراء لحظر الإعلان عن التبغ في أي مكان قد يراه الشباب.

ويُعد التصويت على هذا الأمر مفاجئاً للدول الأخرى، لأنّ سويسرا من أكثر الدول تراخياً بشأن التدخين، حيث لا تفرض قواعد صارمة على إعلانات التبغ، كما أنّها تسمح بالتدخين بالمقاهي والمطاعم بعكس عدّة دول أوروبية منعت هذا الأمر كبريطانيا، فرنسا، وألمانيا.

وكان البرلمان قد رفض من قبل التشريع الذي يؤدي لفرض قيود على إعلانات التبغ، قبل أن يجمع الناشطون العدد الكافي من التوقيعات لفرض استفتاء يطالب بفرض حظر على الإعلانات، الأمر الذي أجبر البرلمان على التصويت على الموضوع وسط توصيات حكومية بالتصويت بلا.

وتبيع سويسرا الدخان بسعر أقل من السعر الذي يُباع فيه في دول الاتحاد الأوروبي، وتصل نسبة المدخنين فيها لـ27%، حيث تُعارض الحكومة قرار حظر إعلانات التدخين بسبب الدخل الكبير الذي توفره لها السجائر، فكبرى المعامل العالمية كفيليب موريس، واليابان توباكو تتخذ من سويسرا مقراً لها، وتحقق صناعة السجائر للبلاد 6 مليارات دولار سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 11 ألف شخص.

يذكر أنّ الاستفتاء يضم التصويت على أكثر من بند ضمن نظام الديموقراطية المباشرة السويسري، من بينها حظر الاختبارات على الحيوانات، وتمويل جيد لوسائل الإعلام، بالإضافة لحظر الإعلان عن التبغ.

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