حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية تدخله المستشفى

تعرض الفنان المصري حمو بيكا لوعكة صحية أدخلته المستشفى، حيث نشر حسابه الرسمي على إنستغرام صورةً له وهو داخل المستشفى أرفقها بصورة لتخطيط القلب، وعلّق عليها بالقول “ادعوا لحمو بيكا”.

وكان الفنان الشعبي قد عبّر خلال ظهوره ببرنامج كلام الناس عن حزنه الكبير لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه عن الغناء، وقال إنّه يشعر بظلم كبير.

ودخل مطرب المهرجانات الشعبية أثناء اللقاء بنوبة من البكاء، ووصف قرار إيقافه بالظالم، مطالباً نقابة الموسيقيين الكف عن التضييق عليه، مؤكداً أنه تعب وهو يطالبهم بالحكم بالعدل.

وقال باكياً: لا أحد يشعر بما أحس به، مؤكداً رفضه دخول اختبارات نقابة الموسيقيين مرة ثانية، وعبّر عن حزنه لعدم قدرته على الغناء في بلده، وأشار إلى أنّ الفنان هاني شاكر صرّح بأنّ جميع الناس يسمح لهم بالغناء إلّا حمو.

وأكد الفنان المصري وجود تحيز في قضيته، حيث تم منح استثناءات لأشخاص لا تملك صوتاً جيداً للغناء، بالمقابل تم منعه من الغناء رغم أنّ آخر حفلاته حضرها 40 ألف متفرج.

يُذكر أنّ النقابة أصدرت في وقتٍ سابق قراراً منعت من خلاله 20 مطرباً من الغناء، من بينهم حمو بيكا.

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