تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة من أهم وأفضل التطبيقات التي تحتاجها على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

MaxSpeedfiy

تطبيق MaxSpeedify هو تطبيق بروكسي مجاني 100% ولكنه يحتوي على بعض المحتوى المدفوع أيضاً. يمتاز التطبيق بتوقيره عرض نطاق ترددي عالي وسرعة اتصال غير محدودة ونطاق غير محدود من البيانات وكل ذلك من خلال نقرة زر واحدة. الفكرة من تطبيقات البروكسي أنها تعمل بنفس طريقة عمل تطبيقات VPN تقريباً وذلك من أجل تشفير اتصالك بالإنترنت وحماية هويتك وخصوصيتك وعدم تسجيل أو الاحتفاظ بسجلات تصفحك للإنترنت. التطبيق مجاني ويحصد عدد جيد من المراجعات الإيجابية وننصحكم بتجربته خاصة وأنه يوفر عدد كبير من الخوادم التي يمكن الاتصال بها.

السعر : مجاني

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Photo Motion

Photo Motion هو تطبيق يساعدك على تحويل صورك إلى صور ورسوم متحركة من أجل إضفاء الحيوية على الصورة وتطبيق التأثيرات الجمالية والاحترافية على الصور وإمكانية إضافة ملصقات متحركة جميلة وستجد بداخل التطبيق العديد من الرسوم المتحركة الجذابة والملفتة للنظر التي تجعل الخلفيات تبدو بمظهر جمالي رائع. نعتقد أنكم جميعاً على علم بما يمكن الحصول عليه من هذا التطبيق، وبالنظر إلى وظائفه الرائعة فهو يستحق التجربة على الفور خاصة وأنه مجاني لوقت محدود.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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CarBux

CarBux هو تطبيق ذكي للغاية لأنه يعمل على تحليل صفقات السيارات في الوقع الفعلي وإمدادك بالعديد من النصائح والإرشادات وتوصيات بالشراء أو عدم الشراء. يمكنك استخدامه بمثابة آلة حاسبة لسداد أقساط إيجار أو قرض السيارة ويوفر قائمة فحص للتحقق من الوظائف الميكانيكية والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وسجلات الصيانة ومظهر السيارة قبل أن تقوم بشراء أو باستئجار السيارة. على كل حال التطبيق لا يزال جديد على متجر جوجل بلاي وهو من فئة التطبيقات المدفوعة الثمن ولكنه متاح مجاناً لوقت محدد ونوصيكم بتجربته الآن خلال فترة العرض.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Tracker Detect Pro for AirTag

هناك العديد من الأشخاص المتطفلين الغير ودودين الذين يتمنوا التطفل على حياتك ومراقبتك في كل مكان تذهب إليه ولمعرفة خط سير حياتك بالتفصيل وهذا الأمر أصبح متاح وفي غاية السهولة بمساعدة أجهزة AirTag الصغيرة. ولكن السؤال الآن هو كيف تعرف مما إذا كان هناك شخص يحاول تتبعك من خلال هذه الأجهزة الصغيرة؟ الإجابة هي بمساعدة هذا التطبيق الذي يقوم بمسح محيط المنطقة من حولك بحثاً عن أي أجهزة AirTag تحاول تتبع نشاطك وسير حياتك. فإذا اتضح للتطبيق وجود علامة تشير إلى وجود جهاز AirTag قريب منك فسوف يقوم بتنبيهك على الفور مع توضيح وعرض المسافة بينك وبينها وتفعيل صوت التنبيه على الفور. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويتمتع بواجهة نظيفة وبديهية لا يحتاج إلى خبرة عميقة في التعامل معه.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Time Warp Scan

إذا كنت من أولئك الأشخاص الذين يفضلون نشر يومياتهم على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي فتأكد أن تطبيق Time Warp Scan سيجعلك في منتصف ذروة الأحداث بالضبط لأنه سيساعدك على التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو القصيرة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. على عكس جميع تطبيقات وبرامج المونتاج التي نعرفها، هذا التطبيق يستهدف فكرة واحدة فقط وهي إنشاء وجوه فريدة ومظاهر مضحكة وإنشاء صور مثيرة للاهتمام وملفتة للنظر. بالطبع هذا هو واحد من التطبيقات التي يعتمد عليها أغلب صناع المحتوى على انستقرام وتيك توك وسناب شات وما إلى ذلك. التطبيق مجاني تماماً حتى هذه اللحظة ويمكنكم تجربته وقتما تشاؤون.

السعر : مجاني

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Prime HD Walls

تطبيق Prime HD Walls يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المميزة وعالية الجودة لهواتف الأندرويد. ستجد بداخل التطبيق العديد من فئات واقسام الخلفيات التي يمكنك الاختيار من بينها. التطبيق لا يزال جديد على المتجر ولكنه يحظى بعدد جيد من المراجعات الإيجابية. فإذا كنت تريد تغيير مظهر هاتفك فمن الممكن أن يساعدك هذا التطبيق، ولكن بالطبع الخلفيات ليست مثل اللانشرات – فإذا كنت تريد تحويل مظهر هاتفك رأساً على عقب فأنت تحتاج إلى لانشر جديد.

السعر : مجاني

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FFF FF Skin Tool

هذا التطبيق مخصص فقط للاعبي لعبة FreeFire لأنه سيساعدهم على تعديل الشخصيات التي يلعبون بها والحصول على حزم Elite Pass وأسلحة وبنادق ورقصات جديدة والآيموشن وما إلى ذلك. للأسف التقييمات والمراجعات مختلطة نوعاً ما، حيث يقول البعض أن التطبيق رائع ويساعد المبتدئين بشكل كبير، في حين أن البعض الأخر يقول أن التطبيق غير مجدي، ولكن أغلب التقييمات والمراجعات إيجابية.

السعر : مجاني

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مباريات لايف | قنوات بين سبورت

هذا هو التطبيق الأصلي لقنوات BeinSports لبث المباريات بشكل مباشر. بناءً على وصف المطور فإنه يساعدك على مشاهدة جميع المباريات المحلية والعالمية مباشرةً عبر الإنترنت، ومع ذلك فهو لم يذكر أي شيء عن الاشتراكات المدفوعة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Let the Pharaoh Free

في الختام لدينا هنا لعبة ألغاز ستساعدك على تنمية قدرات ذكاءك وذلك من خلال تحرير الفراعنة المحبوسين. اللعبة تحتوي على كم كبير من المراحل التي يتجاوز عددها 2000 مرحلة ولا يوجد وقت محدد للانتهاء من المراحل واللعبة سهلة وبسيطة في البداية ولكنها تزداد صعوبة في المراحل اللاحقة.

السعر : مجاني