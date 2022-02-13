جديد ريدت.. أدوات للمحادثة الصوتية بين المستخدمين

تعمل شبكة ريدت للتواصل الاجتماعي على اختبار أدوات جديدة من شأنها تسهيل التواصل المسموع بين المستخدمين.

وقالت الشركة، التي تدير موقع الشبكة إنّها ستعرض أدوات المحادثة الصوتية الجديدة في أعلى الصفحة من خدمة المحادثة الصوتية المباشرة، المعروفة باسم ريدت توك، التي طرحتها في أبريل 2021.

وستتيح الأدوات الجديدة المجال للمستخدم للعثور على المحادثات الصوتية المباشرة، وسماع محادثات ريدت توك، والمشاركة فيها عبر نسخة الإنترنت لمنصة التواصل الاجتماعي، كما أكدّت الشركة إمكانية استعمال المستخدمين النصوص والرموز التعبيرية أثناء إجراء المحادثات الصوتية.

يذكر أنّ أسهم شبكة ريدت للتواصل الاجتماعي سيتم طرحها في البورصة خلال شهر مارس القادم.

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