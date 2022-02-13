مهرجان جمعية الفيلم يكرّم نادية الجندي على مسيرتها الفنية

شهد ختام الدورة 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم المقام في مصر تكريم الفنانة المصرية القديرة نادية الجندي على مجمل مسيرتها الفنية، حيث نشرت صفحة المهرجان عدّة صورة لشهادة التكريم التي حصلت عليها الفنانة الشهيرة.

وعبّرت الفنانة المخضرمة عن سعادتها بهذا التكريم، وقالت إنّ الجمعية تحظى بإعجاب السينمائيين لأنّها نزيهة بمنح الجوائز.

وأشارت إلى أنّ معرفتها بالجمعية قديمة وتعود للعام 2002 عندما تم تكريمها في المهرجان عن دورها في فيلم الرهبة.

وأوضحت الفرق بين التكريم القديم والتكريم الجديد، وقالت إنّ شعورها لا يوصف اليوم لأنّ تكريمها لم يكن عن دور أو عمل بل عن مجمل مسيرتها الفنية.

واختتمت نادية الجندي حديثها بتوجيه الشكر لرئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

يذكر أنّ الدورة الحالية شهدت تكريم عدد كبير من النجوم أمثال حسين فهمي، هاني شنودة، محسن محيي الدين وغيرهم.

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