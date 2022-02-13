تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المهمة والعروض المميزة المتاحة مجاناً لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق تفسير العشر الأخير

تطبيق تفسير العشر الأخير يعد مكتبة إسلامية مصغرة تحوي أساسيات العلوم الإسلامية، اعتمد كتاب العشر الآخير على تفسير سورة الفاتحة والأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم وتفسيرها من كتاب المختصر في التفسير القرآن الكريم، وصمم التطبيق على هيئة بطاقات تفاعلية تساعد القارئ على تحديد إنجازه لأي آية وصل.

السعر : مجاني

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تطبيق Video Recorder Pro لتسجيل الفيديو باحترافية

أما هذا التطبيق فهو مخصص لتصوير الفيديو على الايفون ويتيح للمستخدم العديد من الخيارات للتحكم بالفيديو الذي يتم تصويره يدوياً وذلك يشمل التعريض وسرعة الغالق وموازنة اللون الأبيض ودرجة الـ ISO وغير ذلك فضلاً عن التحكم بالجودة والأبعاد وأمور أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Locket Widget صور أحبائك على الشاشة الرئيسية

هو تطبيق يتيح لك إضافة صور أحبائك

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Shortshare أداة اختصار الروابط

هي أداة مفيدة لمتصفح سفاري سوف تتيح لك نسخ الروابط مختصرة لسهولة مشاركتها ونشرها، قم بتنزيل التطبيق وسوف تجد الاختصار في قائمة المشاركة.



السعر : مجاني

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تطبيق Purelist – لتدوين الملاحظات

هو تطبيق يتيح لك تسجيل ما تود من ملاحظات وقوائم وخطط وتنظيمها وتذكيرك بالمهام والمواعيد مع محرر نصوص بسيط ومتكامل وواجهة جذابة داعمة للوضع الليلي ومزايا أخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق Five Cents لإدارة الأموال

هو تطبيق مميز يتيح لك معرفة أوجه الإنفاق المختلفة التي تصرف فيها أموالك لتتبعها بسهولة ومساعدتك على تنظيم الإنفاق والتخطيط للتوفير وغير ذلك.

السعر : مجاني