بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لناقة عندما شاهدت صاحبها السابق

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لناقة قامت بردّة فعل غريبة، عندما شاهدت صاحبها السابق الذي قام ببيعها قبل فترة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي التقط في إحدى المناطق السعودية، قيام الناقة باحتضان صاحبها السابق بطريقة مؤثرة، ولم تفلته رغم محاولات صاحبها الجديد إبعادها عنه.

وقال الشخص الذي صور الفيديو، إنّ الناقة ذهبت لصاحبها السابق فور مشاهدته، واحتضنته رغم مضي فترة على بيعها.

يذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير على الإنترنت، حيث أبدى العديد من رواد مواقع الإنترنت دهشتهم من تصرف الناقة، ووفائها لصاحبها.

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