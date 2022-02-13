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سوني تكشف عن أجهزة “وكمان” متطورة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعادت شركة سوني اليابانية إحياء أجهزة الوكمان التي حظيت بشعبية كبيرة في تسعينات القرن العشرين من خلال إطلاقها لجهازي وكمان حديثين أطلقت عليمها NW-WN1AM2 وNW-WM1ZM2.

وقالت الشركة اليابانية إنّ الجهازين سيكونان متطابقان من ناحية التقنيات، باستثناء الذاكرة التي ستكون بسعة 256 غيغا بايت بالموديل الفاخر NW-WM1ZM2 عوضاً عن 128 غيغا بايت بالموديل العادي NW-WN1AM2.

وسيأتي جهازا الوكمان الجديدين بشاشة مقاس 5 بوصة ودقة عرض 1280*720 بيكسل، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت سوني الجهازين الجديدين ببطارية تعمل لمدة 40 ساعة قابلة للشحن عبر منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وقالت سوني إنّ الموديل الفاخر NW-WM1ZM2 سيأتي بجسم مصنوع من النحاس الخالي من الأكسجين عوضاً عن الألمونيوم الذي اُستخدم في النسخة العادية.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الموديل العادي NW-WN1AM2 بسعر 1600 دولار أمريكي، أما الموديل الفاخر NW-WM1ZM2 فسيطرح بسعر 4200 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

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